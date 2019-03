Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 80-jährige Fußgängerin im Kurpark leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Eine 80-jährige Fußgängerin wurde am Mittwochmorgen, 27. März, bei einem Unfall im Kurpark an der Ostenallee leicht verletzt. Die Hammerin lief dort gegen 10.15 Uhr gegen ein Seil und stürzte zu Boden. Das Drahtseil wurde zuvor von einem 63-jährigen Hammer zwischen einem Traktor und einen Baum gespannt. Der Baum sollte gefällt werden. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell