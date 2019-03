Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall - Geschädigter gesucht

Hamm-Uentrop (ots)

Am Montag, den 11. März, um 15.55 Uhr, kam es auf dem Grenzweg in Höhe der Haus Nummer 49 zu einem Verkehrsunfall mit Beschädigung eines unbekannten Autos. Ein 14-jähriger Fahrradfahrer aus Hamm hatte zuvor den Grenzweg in Richtung stadteinwärts befahren, als sich seine Schnürsenkel in den Pedalen verfingen. Der Junge verlor die Kontrolle über sein Zweirad und fuhr auf das Heck des Personenkraftwagens auf. Hierbei verletzte er sich leicht am rechten Bein. Nachdem der Jugendliche einen Zettel mit seiner Anschrift an dem parkenden Auto hinterlassen hatte, begab er sich zu seinen Eltern, um mit ihnen gemeinsam ein Hammer Krankenhaus und eine Polizeidienststelle aufzusuchen. Von hier aus konnte er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Das im Heckbereich beschädigte Auto hatte sich zwischenzeitlich entfernt und konnte von dem Jungen auch nicht näher beschrieben werden. Die Polizei Hamm bittet den Verantwortlichen des unbekannten Fahrzeugs, sich bei der Polizei Hamm unter der Telefonnummer 916 - 2160 zu melden. (es)

