Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drogendealer sitzt in Untersuchungshaft

Bild-Infos

Download

Hamm-Mitte (ots)

In Untersuchungshaft sitzt jetzt ein 37-jähriger Drogendealer, den die Polizei am Freitag, 8. März, gegen 18.10 Uhr, auf dem Willy-Brandt-Platz festnahm. Die Beamten hatten bei dem polizeibekannten Mann ohne festen Wohnsitz größere Mengen Marihuana und Bargeld aufgefunden. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das Rauschgift und das Geld stellten die Ermittler sicher. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell