Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mit Schreckschusspistole aus fahrendem Auto geschossen

Hamm-Mitte (ots)

Ein Verfahren nach dem Waffengesetz erwartet jetzt einen 24-Jährigen, nachdem er am Samstag, 9. Februar, in der Innenstadt aus einem fahrenden Auto heraus mehrere Schüsse abgegeben hatte. Gegen 17.15 Uhr saß der Mann aus Hamm in einem schwarzen BMW, der auf dem Richard-Matthaei-Platz unterwegs war. Aus einem Fenster der Beifahrerseite wurde eine schwarze Faustfeuerwaffe herausgehalten. Der Schütze zielte auf ein anderes Auto und betätigte zweimal den Abzug. Anschließend fuhr der BMW stadtauswärts weiter. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei. Die Beamten stellten das gesuchte Auto kurze Zeit später auf dem Hellweg fest, kontrollierten die Insassen, fanden im Fahrzeuginnenraum eine schwarze Schreckschusswaffe auf und stellten sie sicher. Sie leiteten gegen den Eigentümer ein Strafverfahren ein. Der 24-Jährige musste auch seinen kleinen Waffenschein abgeben. (cg)

