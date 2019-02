Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholsünder gestoppt

Hamm-Westen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (10. Februar) kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Mitte auf der Dortmunder Straße in Höhe des Westenfriedhofsweges einen Opelfahrer aus Bielefeld, dessen Atemluft deutlich nach Alkohol roch. Ein gegen 3.35 Uhr durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht auf Alkoholeinfluss bei dem 34-Jährigen. Dieser musste sich im Anschluss an die Kontrolle der Durchführung einer Blutprobe auf der Polizeiwache Mitte unterziehen. Dem Alkoholfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und der mitgeführte Führerschein sichergestellt. Den Verkehrssünder erwartet nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen "Trunkenheit im Straßenverkehr".(es)

