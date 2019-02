Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in eine Lottoannahmestelle

Hamm - Werries (ots)

Am 09. Februar 2019 um 1.35 Uhr versuchten unbekannte Täter in eine Lottoannahmestelle an der Ostwennemarstraße einzubrechen. Dazu hatten sie bereits die äußere Scheibe der Doppelverglasung des Schaufensters eingeschlagen. Dadurch lösten sie offenbar den Alarm aus und brachen ihr Vorhaben ab. In das Innere der Lottoannahmestelle gelangten sie nicht. Der entstandene Schaden wird auf 1500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell