POL-HAM: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hamm-Heessen (ots) - Nach einer Unfallflucht am Freitag, 7. Dezember, auf der Ahlener Straße unweit der Hülseistraße sucht die Polizei den Verursacher. Dort wurde in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr ein geparkter Audi-SUV beschädigt, ohne dass sich jemand meldete. Der entstandene Sachschaden an dem silbernen Q3 beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

