POL-HAM: Ladendieb festgenommen

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Die Polizei hat am Mittwoch, 5. Dezember, gegen 18.40 Uhr, in einem Geschäft an der Römerstraße einen Ladendieb festgenommen. Der 45-Jährige wurde von zwei Mitarbeitern des Ladens auf frischer Tat beim Diebstahl beobachtet und festgehalten. Die alarmierte Polizei stellte fest, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl wegen Hehlerei und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag. Die Beamten nahmen den 45-Jährigen fest und brachten ihm ins Polizeigewahrsam. (bw)

