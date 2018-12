POL-HAM: Weißer Kastenwagen nach Unfallflucht auf Marktplatz gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Nach einer Unfallflucht am Dienstag, 4. Dezember, auf dem Marktplatz sucht die Polizei nach dem Fahrer eines weißen Kastenwagens. Gegen 8.40 Uhr beschädigte der Wagen beim Abbiegen das Dach eines Imbissstandes auf dem Weihnachtsmarkt und setzte seine Fahrt dann fort. An dem Imbissstand entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

