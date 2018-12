POL-HAM: Alleinunfall auf der Juffernbuschstraße : Kradfahrer schwer verletzt und betrunken!

Hamm-Herringen (ots) - Am Freitagabend (30.11.2018) kam es auf der Juffernbuschstraße zu einem Alleinunfall, bei dem ein Kradfahrer aus Hamm schwer verletzt wurde. Gegen 18.20 Uhr war der 59-Jährige hier mit seinem Moped unterwegs und kam in Höhe der Kreuzung zur Langestraße aus bislang ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Durch die Wucht des Aufpralles auf den Asphalt zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus verbracht. Da in der Atemluft des Fahrers Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. (es)

