POL-HAM: Fahrraddieb gestellt

Hamm - Mitte (ots) - Ein 27-jähriger Fahrraddieb wurde am Samstagmorgen im Rahmen der Fahndung durch Polizeibeamte am Südring gestellt. Er hatte gegen 8 Uhr das Fahrrad an einem Discounter an der Straße Schwarzer Weg entwendet. Aufmerksame Zeugen hatten ihn dabei beobachtet und die Polizei verständigt. Ein Strafverfahren wurde gegen den 27-jährigen eingeleitet; die Eigentümerin bekam ihr Rad zurück. (fa)

