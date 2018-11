POL-HAM: Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Hamm-Wiescherhöfen (ots) - Eine 34-Jährige wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitag, gegen 13.30 Uhr, auf der Kamener Straße in Höhe Zum Bergwerk leicht verletzt. Ein 42-Jähriger fuhr mit einem Mercedes in Richtung Norden und bemerkte die vor ihm verkehrsbedingt haltende 34-Jährige mit ihrem Audi zu spät. Er fuhr auf und schob den Audi wiederum auf den davor stehenden Dacia einer 36-jährigen Frau. Die 34-Jährige wird einen Arzt aufsuchen. Ihr Audi und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12500 Euro. (ag)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell