POL-HAM: Erst flüchten und dann doch um Hilfe rufen

Hamm Bockum-Hövel (ots) - Ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer versuchte am Freitag, 7. September 2018 bei einer Verkehrskontrolle zu flüchten und rief dann selbst um Hilfe. Was war passiert: Gegen 2.10 Uhr kontrollierten die Beamten einen Mercedes auf der Römerstraße. Nachdem der Wagen hielt, flüchtete der Fahrer in ein angrenzendes Waldstück. Dabei übersah er jedoch einen Sumpf und sackte ein. Der Tatverdächtige wurde von den Polizisten aus dem Sumpf gezogen. Es stellte sich heraus, dass der 28-Jährige keinen Führerschein hat und unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen.(jb)

