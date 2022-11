POL-GM: Aluminium von Firmenhof gestohlen

Gummersbach (ots) - In Gummersbach-Strombach stand am Samstag (26. November), 12:30 Uhr, ein brauner VW Golf im Graben im Bereich des Ortsausgangs in Gummersbach-Strombach. Der Fahrer, ein 82-jähriger Gummersbacher, war am Steuer zusammengesackt und schien bewusstlos. Der hinzugerufene Rettungsdienst stellte eine starke Unterzuckerung fest und brachte den Senior zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug des 82-Jährigen wies frische Unfallspuren auf, die ...

