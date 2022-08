Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kennzeichen von Skoda gestohlen

Lindlar (ots)

Von einem Skoda Fabia haben Unbekannte in Lindlar-Frielingsdorf das hintere Kennzeichen GM-CR6569 gestohlen. Der Wagen parkte am Mittwoch (10. August) in der Tatzeit zwischen 8 Uhr und 11 Uhr auf einem Parkplatz hinter der Grundschule in der Jan-Wellem-Straße. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

