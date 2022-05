Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schlägerei Kapellenstraße - Schuld daran sind nur die Frauen

53879 Euskirchen (ots)

In der Nacht zum Samstag begab sich eine handfeste Auseinandersetzung um eine Frau in der bekannten Kneipe an obiger Örtlichkeit. Sämtliche Beteiligte hatten dem Alkohol gefrönt und waren offenbar in Balgereilaune. Ein Kneipenbesucher gab an, beteiligt gewesen zu sein. Worum es ging, entzog sich aber seiner Kenntnis. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen. Es bedurfte mehrerer Streifenwagen, die Streithähne zu trennen. Durch diese wurde die Feierlichkeit abschließend aufgelöst.

