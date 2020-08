Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Garage eingebrochen

53947 Nettersheim- Tondorf (ots)

Ein hochwertiges Mountainbike, ein E- Bike sowie einen hochwertigen Freischneider entwendeten Diebe bei einem Einbruch in eine Garage an der Falkenberger Straße. Samstagmittag (13.30 Uhr) bemerkte der Eigentümer die fehlenden Gegenstände. Vor knapp einer Woche hatte er die Räder und den Freischneider noch in der Garage gesehen. Offenbar nutzten die Diebe ein auf Kipp stehendes Fenster um in die Garage zu gelangen. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Euro- Bereich.

