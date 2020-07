Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Suche nach Diebin - Polizei bittet um Mithilfe

53909 Zülpich (ots)

Am 07.02.2020 wurde zwischen 10 und 12 Uhr die Geldbörse einer Frau im Rossmann in Zülpich durch eine Diebin entwendet.

Noch am gleichen Tag hob eine unbekannte Tatverdächtige mit der entwendeten EC-Karte Bargeld in der Kreissparkasse in Zülpich (Schumacherstraße 1) ab.

Die Polizei Euskirchen sucht nach der Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt sie oder kann Hinweise zum Aufenthalt geben?

Foto: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/zuelpich-diebstahl-computerbetrug

Hinweise werden telefonisch an 02251 / 799-570 oder 02251 / 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

