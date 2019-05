Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Senior wollte Maiglöckchen suchen

53894 Mechernich-Kommern (ots)

Einem Mann ist am Montagabend (19 Uhr) ein verlassener elektrischer Krankenfahrstuhl zwischen Kommern-Süd und Burgfey aufgefallen. Er verständigte die Polizei, die nach ihrem Eintreffen im Nahbereich in einem Buschbestand Hilferufe wahrnehmen konnte. Ein 92-Jähriger aus dem Mechernicher Stadtgebiet lag rund 200 Meter vom Fahrstuhl entfernt in Rückenlage. Nach eigenen Angaben wollte der Senior Maiglöckchen suchen und befinde sich bereits seit rund vier Stunden in der misslichen Lage, aus der er sich nicht mehr selbstständig befreien konnte. Hinzugerufene Rettungskräfte retteten den Mann. Er war wohlauf. Er kam vorsichthalber mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell