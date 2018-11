POL-EU: Vom eigenen Traktor überrollt

53947 Nettersheim (ots) - Dienstagmittag (12 Uhr) arbeitete ein 77-Jähriger aus Nettersheim mit seinem Traktor in einem Buchenbestand und fällte dort Bäume. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte der Nettersheimer auch die am Heck des Traktors angebrachte Seilwinde ein. Offenbar machte sich der Traktor im Steilhang selbständig und überrollte den 77-Jährigen. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

