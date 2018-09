POL-EU: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines Kraftrades

Bad-Münstereifel (ots) - Ein 20-jähriger Kraftradfahrer befuhr am Samstag, den 08.09. gegen 08:30 Uhr morgens die L194 aus Rtg. Euskirchen in FR Bad-Münstereifel-Iversheim. Am Ausgang der dortigen Rechtskurve überholte er, den Zeugen zufolge, diese mit hoher Geschwindigkeit und ordnete sich hiernach hinter dem in gleicher Richtung fahrenden Pkw des 52-jährigen Fahrzeugführers ein. Als dieser seine Geschwindigkeit verzögerte und mittels Fahrtrichtunganzeiger seinen Abbiegewillen verdeutlichte, war der Kradfahrer gezwungen, eine Vollbremsung zu vollziehen. Diese war ursächlich für den folgenden Sturz. Das Krad rutschte daraufhin auf das Heck des noch vor ihm befindlichen Pkw, kollidierte hiermit und rutschte noch weitere 10 m über die Fahrbahn. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt in die Universitätsklinik verbracht.

