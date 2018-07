POL-EU: Jagdhündin "Emma" fand Drogen - Tatverdächtige boten Polizeibeamten Betäubungsmittel an

Mechernich-Satzvey (ots) - Am Sonntagmittag (12.30 Uhr) war ein 57-jähriger Polizeibeamter mit seiner ausgebildeten Jagdhündin "Emma" und seiner Tochter auf dem Rückweg eines Spaziergangs durch die Schavener Heide. Seine Hündin "Emma" blieb plötzlich an einem abgemeldeten Auto stehen. Beim Heranrufen apportierte die Jagdhündin einen beigen Stoffbeutel, den sie offensichtlich an oder unter dem abgestellten Auto gefunden hatte. In diesem Beutel befanden sich mehrere Tütchen mit Betäubungsmitteln (Cannabis) und Zubehör für die Zubereitung. Bei den Tütchen handelte es sich um verkaufsfertige Einheiten. Als der Polizeibeamte wenige Minuten später seinen Dienst antreten wollte, bemerkte er, dass zwei 19-Jährige zum Auto gingen und offensichtlich etwas suchten. Der Euskirchener Polizeibeamte wies sich mit seinem Dienstausweis aus und befragte die beiden 19-Jährigen aus dem Stadtgebiet Mechernich. Nachdem der Polizeibeamte den Beschuldigten mitteilte, dass der Beutel sich in seinem Auto befinden würde, baten beide darum, den ganzen Vorfall zu vergessen und boten ihm dafür die Betäubungsmittel an. Der Versuch der Beschwichtigung half aber nichts. Den beiden jungen Männern droht eine Strafanzeige.

