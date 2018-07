POL-EU: Pkw entwendet

Mechernich-Kommern (ots) - Ein 25-jähriger Mann aus Mechernich parkte sein Auto am Samstagabend (21.30 Uhr) auf einem Parkplatz in Mechernich-Kommern (Ernst-Becker-Weg). Als er am Sonntagmorgen dorthin zurückkehrte, stellte er fest, dass unbekannte Täter sein Fahrzeug gestohlen hatten. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Audi A6 Kombi in dunkelgrün. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen höheren vierstelligen Euro-Betrag.

