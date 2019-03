Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Radlader von Baustelle entwendet: Bundespolizei sucht Zeugen - 42.800 EUR Schaden

München (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 28.02. bis 05.03.2019 an einer DB-Baustelle an der Bayerstraße 10a einen knickgelenkten Radlader. Die Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise.

Einen Diebstahl in einem besonders schweren Fall bearbeitet derzeit der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion München. Besonders schwer, nicht weil das Tatobjekt fast 3 Tonnen wiegt, sondern weil es aus einer besonders gesicherten Baustelleneinrichtung entwendet wurde.

Am Donnerstag (28. Februar) war ein knickgelenkter Radlader der Firma Wacker Neuson SE an einer DB-Baustelle an der Bayerstraße 10a gegen 17 Uhr abgestellt worden. Als das Baufahrzeug zur Fortsetzung der Bauarbeiten am Dienstag (5. März) gegen 10 Uhr benötigt wurde, fehlte von dem rund 2,7 t schweren Gerät jede Spur. Die Baustelle war mit einem abgeschlossenen Bauzaun besonders gesichert. Der Schlüssel befand sich im Gewahrsam des Bauleiters.

Der 3m lange, 1m breite und 2 m hohe Radlader vom Typ WL20 hat einen Neuwert von 42.800 Euro und war von der Baufirma gemietet worden. Am Radlader befand sich eine Gabel, wie sie zum Transport von Paletten benutzt wird. Das Baufahrzeug besitzt kein eigenständiges Kfz-Kennzeichen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass es auf einem Anhänger abtransportiert wurde.

Die Bundespolizeiinspektion München sucht nun nach Zeugen, die im vorgenannten Zeitraum an der Baustelle an der Bayerstraße 10a verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Zudem bitten die Ermittler um Hinweise, wo ein solches, sehr gut erhaltenes, gelbes Baufahrzeug (siehe Musterbild), evtl. ohne Schlüssel, derzeit Verwendung findet. Sachdienliche Hinweise bitte unter 089/515550-111.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell