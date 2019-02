Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mit Drehstuhl in Verkaufsstand gedonnert - Rollgitter kaputt - Täter geflüchtet

Bild-Infos

Download

München (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14. / 15. Februar) kam es am Hauptbahnhof zu einer ungewöhnlichen Sachbeschädigung. Ein Unbekannter raste auf einem Büro-Drehstuhl über den Querbahnsteig und schlug damit in einen Verkaufsstand ein. Er konnte unerkannt flüchten. Die Bundespolizei ermittelt.

Freitag, gegen 3:00 Uhr, fuhr ein bisher unbekannter Mann auf einem Büro-Drehstuhl in hoher Geschwindigkeit über den Querbahnsteig des Münchner Hauptbahnhofes. Anscheinend geriet ihm sein "Gefährt" dabei außer Kontrolle, denn er schlug damit in einen Verkaufsstand auf dem Querbahnsteig ein. Dabei wurde die Jalousie des Standes beschädigt.

Der Tatverdächtige konnte sich unerkannt vom Tatort entfernen. Der Bürostuhl wurde sichergestellt. Woher dieser stammte und zu welchem Zwecke er auf den Querbahnsteig gebracht wurde ist derzeit nicht bekannt.

Gegen den Unbekannten ermittelt die Bundespolizei wegen Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:



Petra Wiedmann

Bundespolizeiinspektion München

Arnulfstraße 1 a - 80335 München

Pressestelle

Telefon: 089 515 550 224

E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die

polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der

Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit

über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Der

räumliche Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München

mit dem Bundespolizeirevier München Ost und Diensträumen in Pasing

und Freising umfasst neben der Landeshauptstadt und dem Landkreis

München die benachbarten Landkreise Dachau, Ebersberg,

Fürstenfeldbruck, Starnberg, Erding und Freising. Sie finden uns im

Münchner Hauptbahnhof unmittelbar neben Gleis 26.

Telefonisch sind wir rund um die Uhr unter 089 / 515550 - 111 zu

erreichen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell