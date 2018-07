Bundespolizeidirektion München: Justizschulden zu hoch: Slowene muss mehrere Monate ins Gefängnis - Bundespolizei trifft bei Grenzkontrollen immer wieder auf gesuchte Personen

Die Rosenheimer Bundespolizei hat bei Grenzkontrollen auf der Inntalautobahn mehrere Personen verhaftet. Bild-Infos Download

Rosenheim / A93 (ots) - Am Wochenende (7./8. Juli) hat die Rosenheimer Bundespolizei bei Grenzkontrollen mehrere Personen gefasst, die jeweils mit einem Haftbefehl gesucht wurden. Unter den Festgenommenen befand sich auch ein slowenischer Staatsangehöriger, der in der Justizvollzugsanstalt Bernau eine 178-tägige Freiheitsstrafe antreten musste. Bei der Überprüfung seiner Personalien hatten die Beamten auf der Inntalautobahn mithilfe des Polizeicomputers herausgefunden, dass gegen den 37-jährigen Fahrzeugführer ein Haftbefehl der Münchner Staatsanwaltschaft vorlag. Wegen eines früheren Vergehens gegen das Waffengesetz hat der Mann noch Justizschulden in Höhe von 3.560 Euro offen. Da er die Summe nicht aufbringen konnte, hat er nun ersatzweise mehrere Monate lang im Gefängnis zu bleiben.

Einen Polen, der mit einem Fernreisebus unterwegs war, lieferten die Bundespolizisten am Sonntag in München ins Gefängnis ein. Der 32-Jährige wurde, wie sich bei den Grenzkontrollen auf der A93 herausgestellt hatte, von polnischen Behörden mit einem europäischen Haftbefehl gesucht. Ihm werden verschiedene Eigentumsdelikte vorgeworfen. Auf richterliche Anordnung hin wartet der Mann in der Justizvollzugsanstalt auf seine Auslieferung an die Justizbehörden seines Heimatlandes.

Der Gang ins Gefängnis blieb einem gesuchten Deutschen hingegen erspart, obwohl auch er mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Wegen Diebstahls und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz hatte der Pkw-Beifahrer gemäß der Staatsanwaltschaft Cottbus eine Geldstrafe in Höhe von rund 2.000 Euro zu zahlen. Ersatzweise hätte er eine 120-tägige Freiheitsstrafe verbüßen müssen. Dank der Unterstützung eines guten Bekannten, der die geforderte Summe bei der Bundespolizei in Cottbus einzahlt hatte, konnte der 28-Jährige seine Reise fortsetzen.

Bei den Grenzkontrollen stoppt die Bundespolizeiinspektion Rosenheim immer wieder auch Personen, die mit Haftbefehlen gesucht werden. So konnten im ersten Halbjahr dieses Jahres pro Monat durchschnittlich zwischen 20 und 30 polizeilich ausgeschriebene Personen im Zuständigkeitsbereich zwischen Zugspitze und Chiemsee festgestellt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell