Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bundespolizei nimmt flüchtigen Täter fest - Diebes-Trio komplett

Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) (ots)

Seit dem 16. April wurde er wegen Bandendiebstahls mit Haftbefehl gesucht, am 18.4. klickten die Handschellen. So erging es einem 29-Jährigen Wohnsitzlosen, der im Zusammenhang mit einem Einbruch in einen Verkaufsstore im Wetzlarer Bahnhof als Haupttäter galt.

(Siehe Pressemitteilung vom 17.4.2020; 12.31 Uhr)

Zeugenhinweise brachten die Beamten vom Bundespolizeirevier Gießen auf die Spur des Gesuchten. Am Bahnhofsvorplatz nahmen Bundespolizisten den 29-Jährigen letzten Samstag fest.

Bei der Festnahme gebissen

Bei der Festnahme biss der 29-Jährige eine Bundespolizistin in die Hand. Die Beamtin wurde dabei am Arm verletzt und musste daraufhin zur Behandlung in ein Gießener Krankenhaus. Der 29-Jährige kam anschließend in die Justizvollzugsanstalt Butzbach.

