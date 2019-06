Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: 18-Jähriger zwingt Zug zur Schnellbremsung

Bild-Infos

Download

Marburg-Gisselberg (Kreis Marburg-Biedenkopf) (ots)

Für Aufregung sorgte gestern Nachmittag (11.6.,14.20 Uhr) ein 18 Jahre alter Mann aus Marburg. Weil er in Marburg-Gisselberg (Bereich Straße Große Wiese) zu dicht an den Gleisen stand und sich zeitweise direkt auf der Bahnstrecke aufhielt, musste ein Regionalexpress (Kassel-Frankfurt am Main) einen Achtungspfiff abgeben und eine Schnellbremsung einlegen.

Mann blieb unverletzt

Zum Glück konnte der Marburger rechtzeitig die Gleise verlassen. Ob durch die Schnellbremsung Personen im Zug verletzt wurden, muss noch ermittelt werden. Die Bahn war mit zirka 140 Stundenkilometern unterwegs. Wegen des Vorfalles verspäteten sich 13 Züge jeweils um rund 35 Minuten.

In unmittelbarer Nähe entdeckte ein Bahnmitarbeiter den jungen Mann und übergab ihn an die Polizei. Der Mann wurde wegen seiner lebensgefährlichen Handlung belehrt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines "Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr" eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Kassel

Heerstr. 5

34119 Kassel

Pressesprecher

Klaus Arend

Telefon: 0561/81616 - 1011; Mobil: 0175/90 28 384

E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell