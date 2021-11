Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Rollerdieb im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten Beamte der Bundespolizei am Montagabend einen 38-jährigen wohnsitzlosen Mann festnehmen, der einem 60-jährigen Reisenden einen E-Roller gestohlen hatte. Wie der Geschädigte bei der Bundespolizei angab, hatte er seinen Roller gegen 17 Uhr vor einem Geschäft in der Einkaufspassage des Hauptbahnhofes abgestellte. Dies nutzte der 38-Jährige um mit dem Roller aus dem Hauptbahnhof zu flüchten. Bei einer Auswertung vorliegender Videoaufzeichnungen konnte der Täter erkannt und noch am gleichen Abend von einer Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof festgenommen werden. Über den Verbleib des etwa 600 Euro teuren Rollers wollte er sich nicht äußern. Der Täter, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde, soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

