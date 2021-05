Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Zwei Haftbefehle im Frankfurter Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main (ots)

Am Dienstagmittag konnte eine Streife der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof mit einer Festnahme gleich zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main vollstrecken. Bei einer Routinekontrolle war den Beamten, gegen 16 Uhr, eine 39-jährige wohnsitzlose Frau ins Netz gegangen, die wegen mehreren Diebstahlsdelikten gesucht wurde. Insgesamt stand bei der Frau eine Freiheitsstrafe von insgesamt 2 Jahren und drei Monaten im Raum. Nach ihrer Festnahme ging es für sie zuerst zur Wache der Bundespolizei, wo ihr die Haftbefehle eröffnet wurden. Danach wurde sie in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt-Preungesheim gebracht, wo sie ihre Freiheitsstrafe antrat.

