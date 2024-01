Polizei Hamburg

POL-HH: 240108-2. Zeugenaufruf nach zwei versuchten Raubdelikten in Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 07.01.2024, 09:55 Uhr

Tatort: Hamburg-Rahlstedt, Schweriner Straße

Gestern Morgen sind zwei versuchte Raubdelikte durch mutmaßlich dieselben zwei Täter in Hamburg-Rahlstedt verübt worden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sprachen die bislang unbekannten Täter kurz nacheinander zwei Männer (66, 59) in der Fußgängerzone in der Schweriner Straße an und forderten sie jeweils unter Androhung von Gewalt auf, Geld an einem Automaten abzuheben und es ihnen danach zu übergeben. Der 66-Jährige gab vor, keine EC-Karte bei sich zu haben, woraufhin die Kriminellen von ihm abließen und sich in Richtung des S-Bahnhofs Rahlstedt entfernten. Der 59-jährige Geschädigte lehnte es ebenfalls ab, der Forderung nachzukommen und schrie stattdessen laut um Hilfe. Die Räuber flüchteten daraufhin wiederum in Richtung des S-Bahnhofs, ohne Geld erlangt zu haben.

Keiner der Geschädigten wurde durch die Taten verletzt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei führten nicht zur Festnahme tatverdächtiger Personen.

Die Täter werden von beiden Überfallenen übereinstimmend wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- männlich - 20 bis 25 Jahre alt - 175 bis 185 cm groß - "südländisches" Erscheinungsbild - schlanke Statur - dunkle, kurze Haare - bekleidet mit einer hellen, möglicherweise beigefarbenen Winterjacke

Täter 2:

- männlich - 20 bis 25 Jahre alt - 160 bis 170 cm groß - "südländisches" Erscheinungsbild - schlanke Statur

Die Ermittlungen werden beim örtlich zuständigen Raubdezernat (LKA 154) geführt und dauern an.

Hinweise bitte an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/4286-56789 oder an eine Polizeidienststelle.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell