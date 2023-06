Polizei Hamburg

POL-HH: 230604-4. Tödlicher Verkehrsunfall beim IRONMAN-Triathlon

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 04.06.2023, 08:40 Uhr

Unfallort: Hamburg-Ochsenwerder, Spadenländer Hauptdeich

Während des heutigen Triathlons kam es entlang der Radstrecke zu einem schweren Unfall zwischen einem Begleitmotorrad und einem Rennradfahrer. Der Motorradfahrer verstarb am Unfallort.

Nach den ersten Erkenntnissen ist es zu einer Frontalkollision zwischen dem Begleitmotorrad und einem entgegenkommenden Rennradfahrer gekommen. Zur Unfallursache liegen noch keine weiteren Erkenntnisse vor.

Der Motorradfahrer (70) verstarb noch am Unfallort, der Triathlet (26) wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Sozius des Motorradfahrers, ein Kameramann (50), erlitt einen Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Im Bereich des Unfallortes war eine Sperrung der Rennstrecke unumgänglich. Aus Richtung Innenstadt kommend mussten die Sportlerinnen und Sportler daher vor der Unfallstelle absteigen und diese über den Deich passieren. In Richtung Innenstadt wurde die Rennstrecke kurzfristig umgeleitet.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Augenzeugen und Ersthelfern.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell