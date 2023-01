Polizei Hamburg

POL-HH: 230131-3. Schwerer Raub in Hamburg-Neustadt aufgeklärt

Hamburg (ots)

Zeit: 23.01.2022, 21:30 Uhr

Ort: Hamburg-Neustadt, Neanderstraße

Das Raubdezernat in der Hamburger Innenstadt hat mit Hilfe eines aufmerksamen Zeugen einen Raub aufgeklärt, bei dem ein Mann in der letzten Woche in einem Supermarkt einen Angestellten mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert hatte. Der Täter war trotz einer eingeleiteten Sofortfahndung zunächst unerkannt entkommen (siehe auch Pressemitteilung 230124-2).

Am gestrigen Tage erkannte ein Angestellter des Supermarktes den mutmaßlichen Täter wieder, alarmierte die Polizei über Notruf und führte die eingesetzten Beamten zu dem Beschuldigten, der dann vorläufig festgenommen werden konnte. Bei ihm wurde neben Beweismaterial auch eine geringe Menge Marihuana sichergestellt.

Die Ermittler des Raubdezernates für die Innenstadt (LKA 114) führten den 26-jährigen Deutschen einem Haftrichter zu.

