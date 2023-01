POL-HH: 230101-2. Zeugenaufruf: 32-Jähriger durch Silvesterrakete in Hamburg-Billstedt schwer verletzt

Hamburg (ots) - Zeit: 31.12.2022, 18:00 Uhr - 01.01.2023, 06:00 Uhr Die Polizei Hamburg blickt auf eine im Vergleich ruhige Silvesternacht zurück. Der weitaus größte Teil der Hamburgerinnen und Hamburger feierte an zahlreichen Orten ausgiebig, aber friedlich. Der Schwerpunkt der Feierlichkeiten lag, wie bereits in den vergangenen Jahren, im Bereich der Landungsbrücken, an der Binnenalster und in Hamburg - St. Pauli ...

mehr