POL-HH: 210528-1. Zwei Zuführungen nach räuberischem Angriff auf einen Autofahrer in Hamburg-St. Georg

Tatzeit: 28.05.2021, 00:25 Uhr; Tatort: Hamburg-St. Georg, Norderstraße

Nach einem räuberischen Angriff auf einen Autofahrer wurden heute Nacht ein 21-jähriger Iraner und seine 15-jährige deutsche Komplizin vorläufig festgenommen. Beide müssen sich vor einem Haftrichter verantworten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr heute kurz nach Mitternacht ein 39-jähriger Syrer mit seinem Auto die Norderstraße, als er kurz vor der Unterführung der Repsoldstraße von einer Jugendlichen mit einer Gestik gestoppt wurde. Auf Nachfrage des Autofahrers gab sie an, Hilfe zu benötigen. Unerwartet öffnete in diesem Moment ein Mann die hintere Autotür und stieg in den Pkw ein. Er bedrohte den Fahrer mit einem Messer und forderte ihn zur Herausgabe von Geld auf. Währenddessen setzte sich die Jugendliche auf den Beifahrersitz.

Der Autobesitzer stieg aus seinem Fahrzeug aus und lief einige Meter von seinem Auto weg. Aus sicherer Entfernung beobachtete er nun, wie der Täter auf den Fahrersitz wechselte und mit dem BWM flüchtete.

Eine Sofortfahndung mit fast einem Dutzend Streifenwagen und mehreren Zivilfahndern führte bereits nach kurzer Zeit zum Auffinden des geraubten Pkw in der Straße Beim Berliner Tor, allerdings ohne die Tatverdächtigen. Wenige Minuten später konnten Fahnder das Pärchen jedoch am S-Bahnhof Hammerbrook vorläufig festnehmen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) wurde verständigt und übernahm die ersten Maßnahmen. Im Rahmen der Tatortarbeit stellten Polizisten das Tatmesser in einem Mülleimer des Jürgen-W.-Scheutzow-Parks sicher.

Bei dem 21-jährigen Tatverdächtigen besteht außerdem der Verdacht, dass er das geraubte Auto ohne gültige Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Die Ermittler ordneten eine Blutprobenentnahme an. Des Weiteren wurde der Iraner und auch seine 15-jährige Komplizin erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss einem Haftrichter zugeführt. Die Entscheidung über den Erlass eines Haftbefehls steht zum jetzigen Zeitpunkt noch aus.

Das Raubdezernat der Region Mitte I (LKA 114) hat die Ermittlungen übernommen.

