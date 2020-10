Polizei Hamburg

POL-HH: 201018-1. Raub auf Rentner in Hamburg-Blankenese - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 16.10.2020, 18:45 Uhr Tatort: Hamburg-Blankenese, Elbchaussee zwischen den Querstraßen Mühlenberger Weg und Ole Hoop

Am frühen Freitagabend überfielen zwei unbekannte Täter einen 80-Jährigen in Hamburg-Blankenese. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand sprach einer der Täter den Geschädigten unter einem Vorwand an. Unmittelbar danach schubste der zweite Täter den 80-Jährigen unvermittelt von hinten, so dass dieser zu Fall kam. Nachdem der erste Mann dem Senior aufgeholfen hatte und beide Männer sich bereits in unbekannte Richtung entfernt hatten, bemerkte der Geschädigte das Fehlen seiner Brieftasche aus seiner Hosentasche.

Der 80-Jährige blieb bei dem Überfall unverletzt.

Beamte des für die Region Altona zuständigen Raubdezernats (LKA 124) übernahmen die weiteren Ermittlungen.

Der Täter, der den Rentner angesprochen und ihm beim Aufstehen geholfen hat, kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - "südländisches" Erscheinungsbild - ca. 35 Jahre alt - ca. 180 cm groß - korpulenter Körperbau - rundliches Gesicht - kurze, schwarze Haare

Für den zweiten Täter liegt keine Beschreibung vor.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an eine Polizeidienststelle.

Ka.

