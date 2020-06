Polizei Hamburg

POL-HH: 200602-4. Sendehinweis - Hamburger Fall bei Aktenzeichen XY

Hamburg (ots)

Morgen Abend um 20:15 Uhr wird vom ZDF wieder eine weitere Folge der Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" ausgestrahlt. Es wird auch ein Hamburger Fall vorgestellt.

Am 23.09.2016 gegen 03:02 Uhr hatten unbekannte Täter in Lemsahl-Mellingstedt zwei in einem Carport abgestellte Pkw eines hochrangigen Hamburger Polizeibeamten in Brand gesetzt (siehe auch PM 160923-2.).

Die bis heute laufenden Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt, Abteilung Staatsschutz, geführt.

Die Pressesprecherin der Hamburger Polizei, Sandra Levgrün, stellt den Fall im Studio persönlich vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Verbindungsstelle im Landeskriminalamt unter Tel.: 040/4286-56789.

