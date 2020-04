Polizei Hamburg

POL-HH: 200417-5. Mutmaßlicher Drogenhändler aus Hamburg-Allermöhe dem Haftrichter zugeführt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 15.04.2020, 14:50 Uhr Tatort: Hamburg-Allermöhe, Konrad-Veix-Stieg

Beamte des Drogendezernats (LKA 62) haben am Mittwoch einen 35-jährigen Deutschen vorläufig festgenommen und dem Haftrichter zugeführt. Der Mann ist verdächtig, mit Marihuana gehandelt und scharfe Schusswaffen besessen zu haben.

Die Rauschgiftfahnder hatten die Ermittlungen gegen den Verdächtigen und seine mutmaßliche Komplizin, eine 36-jährige Deutsche, im Februar begonnen.

Letzte Woche Montag hielten Polizisten die 36-Jährige vor Ihrer Wohnanschrift in Billstedt an und fanden in ihrer mitgeführten Einkauftasche zwei Kilogramm Marihuana. Bei der daraufhin durchgeführten Durchsuchung ihrer Wohnung fanden die Ermittler zudem 150 Gramm Haschisch, 33 Gramm Kokain und 460 Euro mutmaßliches Dealgeld. Die Frau wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung von der Polizei entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Vorgestern sollte der 35-Jährige in seinem BMW von zivilen Beamten in der Brennerstraße in Hamburg-St.Georg überprüft werden. Offenbar um sich der Kontrolle zu entziehen fuhr der Verdächtige mit seinem Wagen auf einen Polizisten zu, so dass dieser sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte. Hierbei verletzte er sich leicht. Nach kurzer Verfolgung stellten die Fahnder den Mann in der Rostocker Straße und nahmen ihn vorläufig fest. Bei der Durchsuchung seines Autos fanden die Beamten ein Kilogramm Marihuana und stellten es sicher.

Aufgrund des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden Beamte des Verkehrsunfalldienstes Innenstadt/West (VD 2) hinzugezogen. Diese stellten den BMW des 35-Jährigen als Tatmittel sicher. Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittler des Rauschgiftdezernats vollstreckten nach der Festnahme des Verdächtigen einen Durchsuchungsbeschluss in seiner Wohnung in Hamburg-Allermöhe. Hierbei stellten sie neben einer geringen Menge Marihuana, einem verbotenen Messer, 400 Euro mutmaßlichem Dealgeld und dem Führerschein des Mannes auch zwei scharfe Schusswaffen sicher: In der Wohnung fanden die Beamten eine Pistole und in dem dazugehörigen Kellerraum ein Sturmgewehr samt dazugehöriger Munition.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen führten die Ermittler den Tatverdächtigen einem Haftrichter zu.

Die Ermittlungen dauern an.

