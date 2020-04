Polizei Hamburg

POL-HH: 200409-1. Zeugenaufruf nach Raub auf eine Fahrradfahrerin in Hamburg-Barmbek-Süd

Hamburg (ots)

Tatzeit: 07.04.2020, 05:30 Uhr Tatort: Hamburg-Barmbek-Süd, Adolph-Schönfelder-Straße / Hamburger Straße

Am frühen Dienstagmorgen hat ein bislang unbekannter Täter eine Radfahrerin in Barmbek-Süd überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand die 52-jährige Geschädigte mit ihrem Fahrrad an einer roten Ampel an der Kreuzung Adolph-Schönfelder-Straße / Hamburger Straße, als ein bislang unbekannter Radfahrer sich ihr näherte und sie unvermittelt umschubste. Nachdem der Täter den Rucksack der Frau aus ihrem Fahrradkorb entwendet hatte, flüchtete er in Richtung Biedermannplatz. Die Geschädigte blieb unverletzt.

Da die Polizei nicht sofort verständigt wurde, konnten keine Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter durchgeführt werden.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 30 Jahre alt - ca. 170 cm groß - helle Haut - kurze Haare, fast Glatze - bekleidet mit einer dunklen Jacke

Die Ermittlungen werden beim örtlich zuständigen Raubdezernat (LKA 144) geführt.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

Ka.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg

Nina Kaluza

Telefon: 040 4286-56212

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell