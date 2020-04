POL-HH: 200403-2. Motorradfahrer in Hamburg-Waltershof tödlich verunglückt

Polizei Hamburg

Unfallzeit: 02.04.2020, 16:25 Uhr Unfallort: Hamburg-Waltershof, Finkenwerder Straße

Bei einem Verkehrsunfall ist gestern Nachmittag ein 21-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 4) führt die weiteren Ermittlungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 21-Jährige mit seiner Suzuki die Finkenwerder Straße aus Richtung Köhlbrandbrücke kommend in Richtung BAB 7. Er wechselte offenbar sehr zügig von der rechten Spur unmittelbar hinter einen in der mittleren Spur fahrenden Sattelzug und weiter in die linke Spur. Als der Kradfahrer den Sattelzug links überholen wollte, geriet er mutmaßlich aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern, touchierte den hinteren linken Reifen des Sattelzugaufliegers und stürzte. Im weiteren Verlauf wurde der Mann vom Sattelzug erfasst. Er verstarb noch vor dem Eintreffen von Rettungskräften an der Unfallstelle.

Sowohl der Lkw-Fahrer als auch ein weiterer Kradfahrer, mit dem der 21-Jährige unterwegs gewesen ist, erlitten einen Schock. Beide wurden vor Ort von Rettungswagenbesatzungen medizinisch behandelt und anschließend durch Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams (KIT) betreut.

Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern an.

