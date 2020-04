Polizei Hamburg

POL-HH: 200402-IHSMH. Vier vorläufige Festnahmen nach Diebstahl von Baustelle in Hamburg-Meiendorf

Tatzeit: 01.04.2020, 23:16 Uhr Tatort: Hamburg-Meiendorf, Jesselallee

In Hamburg schaut man hin: Dank eines Hinweises aus der Hamburger Bevölkerung haben Zivilfahnder des Polizeikommissariats 38 (PK 38) gestern Abend in Meiendorf vier mutmaßliche Diebe vorläufig festgenommen.

Einer Zeugin fielen die Männer auf, als sie an einer Straßenbaustelle in der Jesselallee arbeitsteilig Pflastersteine vom Baufeld in einen Transporter eines bekannten Paketzustellers luden und anschließend davonfuhren.

Die von ihr alarmierten Polizeibeamten fanden den gesuchten gelben Ford Transit im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen im Hellmesbergerweg abgestellt auf. In unmittelbarer Nähe saßen vier Männer in einem Fiat Seicento und trugen zum Teil Arbeitshandschuhe. Die Beamten nahmen die Verdächtigen daraufhin vorläufig fest. Es handelt sich hierbei um drei Deutsche (19, 20, 20) und einen Kosovaren (19).

Bei einem der 20-Jährigen fanden die Beamten den Fahrzeugschlüssel des Transporters. In dem Fahrzeug stellten die Fahnder jedoch keine Baumaterialien fest. Stattdessen fanden sie eine offensichtliche Bunkerstelle in der Künnekestraße, an der die Tatverdächtigen das mutmaßliche Diebesgut offenbar bereits zuvor ausgeladen hatten. Die Polizisten stellten die Pflastersteine sicher.

Die Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der örtlichen Kripo (LKA 155) geführt und dauern an.

