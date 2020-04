Polizei Hamburg

POL-HH: 200401-2. Tataufklärung nach Tötungsdelikt in Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Auffindezeit: 22.03.2020, 12:55 Uhr Ort: Hamburg-Wilhelmsburg, Mokrystraße

Nach Tötungsdelikt in Wilhelmsburg: Gestern wurde der mutmaßliche Mörder verhaftet.

Zum Hintergrund wird zunächst auf die vorangegangene Pressemitteilung vom 23.03.2020 verwiesen (vgl. 200323-4.).

Bei den mit Hochdruck geführten Ermittlungen rückte ein langjähriger Bekannter des getöteten Rentners in den Fokus der Ermittler. Dieser 54-jährige Deutsche ist aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse dringend verdächtig, den Rentner aus Habgier getötet zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte beim zuständigen Ermittlungsrichter daher nicht nur Durchsuchungsbeschlüsse, sondern auch bereits einen auf Mord lautenden Haftbefehl.

Gemeinsam mit Zielfahndern (LKA 23) durchsuchten die Ermittler am Dienstagmorgen unter anderem die Wohnung des Tatverdächtigen in Wilhelmsburg. Der Mann wurde in seiner Wohnung angetroffen und verhaftet.

Die Ermittler stellten Beweismittel sicher, die nun ausgewertet werden.

Die abschließenden Ermittlungen, insbesondere auch zu den weiteren Hintergründen, dauern an.

