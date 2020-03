Polizei Hamburg

POL-HH: 200317-4. Hamburgweite Rotlichtkontrolle - Ergebnisse

Hamburg (ots)

Zeit: 16.03.2020, 06:00 - 22:00 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Die Hamburger Polizei hat unter der Führung der Verkehrsdirektion Innenstadt / West (VD 2) gestern im Stadtgebiet Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Rotlichtüberwachung durchgeführt.

51 Polizeibeamte hielten in der Zeit von 06:00 bis 22:00 Uhr an verschiedenen Kontrollstellen insgesamt 158 Fahrzeuge an und überprüften 164 Verkehrsteilnehmer.

Hierbei stellten die Beamten im Wesentlichen folgende Verstöße fest:

48 x Rotlichtmissachtung 23 x missbräuchliche Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt 17 x Fehler beim Abbiegen oder dem Wenden 9 x Parkverstöße 1 x Fahren ohne Fahrerlaubnis 1 x Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln 14 x Nichtanlegen des Gurtes 2 x Geschwindigkeitsüberschreitung 30 x Beanstandungen (beispielsweise defekte Beleuchtung oder nicht mitgeführter Führer- oder Fahrzeugschein)

Die Polizei Hamburg wird auch weiterhin regelmäßig Kontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durchführen.

