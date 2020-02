Polizei Hamburg

POL-HH: 200223-5. Zeugenaufruf nach Trickdiebstahl durch falsche Handwerker in Hamburg-Horn

Hamburg (ots)

Tatzeit: 21.02.2020, 12:30 Uhr Tatort: Hamburg-Horn, Bauerberg

Nach einem Trickdiebstahl durch falsche Handwerker in Hamburg-Horn, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung und bittet darüber hinaus um Mithilfe bei der Sensibilisierung älterer Mitmenschen.

In diesem Fall traf eine 96-jährige Dame bei der Rückkehr von ihren Einkäufen vor ihrem Mehrfamilienhaus auf vier Männer, die vorgaben, die Wasserleitungen in ihrer Wohnung überprüfen zu müssen.

In ihrer Wohnung wurde sie sodann während der vermeintlichen Überprüfung der Wasserleitungen in ihrer Küche und dem Badezimmer in ein Gespräch verwickelt.

Nachdem die falschen Handwerker die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkte die Dame, dass ein fünfstelliger Geldbetrag, Schmuck und unter anderem noch eine Kreditkarte entwendet wurde.

Sie verständigte die Polizei und teilte in diesem Zusammenhang mit, dass es bereits im Dezember zu einem ähnlich Vorfall gekommen sei.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - "südländische" Erscheinung - "adrette" Kleidung - kleine Statur - ca. 20 Jahre

Täter 2:

- männlich - kräftige Statur - mittelblonde Haare - ca. 45 Jahre

Täter 3:

- männlich - ca. 40 Jahre - 165 - 170 cm - "südländische" Erscheinung - ungepflegter Vollbart

Der vierte Täter kann nicht näher beschrieben werden.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Darüber hinaus bittet die Polizei um Mithilfe, insbesondere ältere Mitmenschen über diese miese Masche aufzuklären und die Polizei sofort zu informieren, wenn sich vermeintliche Handwerker im Treppenhaus aufhalten, die nicht zuvor angekündigt worden sind.

Th.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg

Pressestelle

Evi Theodoridou

Telefon: +49 40 4286-56214

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell