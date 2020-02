Polizei Hamburg

POL-HH: 200211-1. Drei schwere Raubüberfälle in Hamburg aufgeklärt - Erledigung der Öffentlichkeitsfahndungen PM 191025-1. und 191104-3. und erneuter Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeiten: a) 11.10.2019, 10:37 Uhr b) 14.10.2019, 09:30 Uhr c) 22.10.2019, 13:45 Uhr

Tatorte: a) Hamburg-Rahlstedt, Rahlstedter Bahnhofstraße b) Hamburg-Harvestehude, Grindelberg c) Hamburg-Eppendorf, Kümmellstraße

Beamte des für Kommissionsermittlungen zuständigen Landeskriminalamts (LKA 44) haben nach intensiven Ermittlungen drei schwere Raubtaten aus dem Oktober 2019 aufgeklärt. Es handelt sich hierbei um Überfälle auf eine Bankfiliale in Rahlstedt (s. PM 191011-3. und PM 191104-3.), eine Apotheke in Harvestehude (s. PM 191014-3.) und die Zahlstelle des Bezirksamtes-Nord in Eppendorf (s. PM 191025-1. und PM 191022-4.). IN zwei Fällen wurde bereits öffentlich mit Bildern nach dem Räuber gefahndet.

Aufgrund eines Bürgerhinweises nach der Veröffentlichung der Fahndungsbilder kamen die Ermittler dem Tatverdächtigen auf die Spur.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand handelt es sich bei dem mutmaßlichen Räuber um einen zur Tatzeit 52-jährigen Deutschen, der jedoch zwischenzeitlich verstorben ist.

Die Beamten gehen inzwischen davon aus, dass der 52-Jährige in allen drei Fällen Mittäter gehabt haben dürfte.

Aus diesem Grund bitten die Ermittler die Bevölkerung in diesem Zusammenhang erneut um Mithilfe: Es werden noch einmal speziell diejenigen Zeugen angesprochen, die Angaben zur jeweiligen Fluchtphase des Tatverdächtigen, ggf. auch mit einem Pkw, machen können. Sie werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

