POL-HH: 200112-1. Erinnerung an die Einladung für Medienvertreter - Übergabe von sieben neuen Funkstreifenwagen Opel Ampera E an den Vollzug

Zeit: 13.01.2020, 10:00 Uhr Ort: Hamburg-Altstadt, Klingberg 1, vor der Außenstelle des Polizeikommissariats 14

Die Polizei Hamburg erinnert an dieser Stelle noch einmal an die am morgigen Montag stattfindende Übergabe der ersten sieben von insgesamt 16 Funkstreifenwagen mit elektrischem Antrieb.

Polizeipräsident Ralf Martin Meyer und der Leiter des Fuhrparkmanagements Thorsten Krumm werden diese neuen, rein elektrisch betriebenen Funkstreifenwagen der Marke Opel Ampera E vor dem historischen Gebäude der Außenstelle des Polizeikommissariats 14 an den Leiter der Schutzpolizei, Hartmut Dudde übergeben. (Dazu auch PM 200110-1.)

Interessierte Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

