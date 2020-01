Polizei Hamburg

POL-HH: 200101-5. Zeugenaufruf nach Überfall auf Taxifahrer in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 01.01.2020, 04:50 Uhr Tatort: Hamburg-Billstedt, Barsbütteler Weg

Am frühen Neujahrsmorgen kam es in Billstedt zu einem Überfall auf einen Taxifahrer. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter ließ sich von dem Taxifahrer (24) vom S-Bahnhof Berliner Tor in Richtung Jenfeld fahren. Im Bereich des Barsbütteler Wegs bedrohte er den Fahrer plötzlich mit einem Messer. Der Taxifahrer hielt daraufhin an und stieg aus. Der Täter erbeutete das Fahrerportemonnaie des 24-Jährigen, stieg anschließend ebenfalls aus und flüchtete in unbekannte Richtung. Der unverletzt gebliebene Taxifahrer informierte daraufhin die Polizei.

Im Rahmen der mit mehreren Funkstreifenwagen durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Er wird bislang wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 23 bis 25 Jahre alt - etwa 1,70 m bis 1,75 m groß - "südländisches" Erscheinungsbild - sog. Henriquatre-Bart - trug eine schwarze Wellensteynjacke mit gelben Applikationen

Das zuständige Raubdezernat (LKA 164) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

