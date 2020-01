Polizei Hamburg

POL-HH: Zeugenaufruf nach Schüssen auf zwei Wohnungen in Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Zeit: 01.01.2020, 00:20 Uhr und 00:25 Uhr Ort: Hamburg-Wilhelmsburg, Ilenbrook

Die Polizei Hamburg fahndet nach einem bislang unbekannten Täter, der in der vergangenen Nacht mindestens zwei Mal auf Fensterscheiben zweier Wohnungen geschossen hat. Das Landeskriminalamt für die Region Harburg (LKA 181) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die beiden 38- und 52-jährigen Wohnungsinhaber berichteten übereinstimmend, dass sie sich zum Tatzeitpunkt in ihren Wohnungen aufgehalten haben.

Der 52-Jährige hörte einen lauten Knall und stellte fest, dass die Fensterscheibe seines Wohnzimmers ein ca. 8-10 cm großes Loch aufwies. Des Weiteren stellte er eine Beschädigung in der rückwärtigen Wohnzimmerwand fest.

Kurz vor dem Ereignis befand sich seine Ehefrau noch vor dem Wohnzimmerfenster. Sie wurde nicht verletzt.

Der 38-jährige Wohnungsinhaber berichtete ebenfalls von einem lauten Knall, diesmal aus dem Kinderzimmer. In dem Zimmer schliefen die Kinder des 38-Jährigen. Bei der Nachschau stellte er ein Loch in der Fensterscheibe fest. Auf dem Fußboden des Kinderzimmers lag ein Projektil. Die Kinder befanden sich zum Tatzeitpunkt alleine in dem Zimmer, sie wurden nicht verletzt. Die Familie berichtete, dass sie sich ca. 15 Minuten zuvor noch an dem Fenster aufgehalten habe.

Die eingesetzte Streifenwagenbesetzung des Peter 44/1 stellte das Projektil sicher.

Der Bereich der Schussabgabe liegt möglicherweise in einem großen unbeleuchteten Hinterhof oder im Bereich der an den Hinterhof angrenzenden Häuser zur Straße Ilenbrook.

Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zu einem Täter machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an eine Polizeidienststelle zu wenden.

