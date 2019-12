Polizei Hamburg

POL-HH: 191226-5. Erheblicher Geschwindigkeitsverstoß durch Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis im Hamburger Elbtunnel

Hamburg (ots)

Tatzeit: 25.12.2019, 21:09 Uhr Tatort: Hamburg-Waltershof und -Othmarschen, Elbtunnel (BAB 7)

Im Rahmen einer mobilen Geschwindigkeitsmessung durch ein ProViDa-Fahrzeug der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) ist gestern Abend im Elbtunnel ein 42-jähriger Autofahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit gemessen worden.

Der 42-jährige Rumäne befuhr mit seinem VW Touran zunächst die Köhlbrandbrücke und die Finkenwerder Straße, als die Beamten der VD 3 bereits aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf ihn aufmerksam wurden.

Der Mann fuhr weiter auf der BAB 7 in Richtung Norden und überschritt auch hier bei riskanter und offenbar unsicherer Fahrweise mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Im Elbtunnel erreichte der VW-Fahrer eine nach Abzug aller Toleranzen vorwerfbare Geschwindigkeit von 149 km/h bei erlaubten 80 km/h.

Nachdem der Raser von der Autobahn abgefahren war, hielten die Beamten ihn in Bahrenfeld in der Schnackenburgallee an und kontrollierten ihn. Neben dem Fahrer befanden sich ein weiterer Mann sowie zwei Kinder in dem Fahrzeug. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 42-Jährige sich mit einem mutmaßlich gefälschten belgischen Führerschein auswies und selbst offenbar nie eine Fahrerlaubnis erworben hatte.

Das verdächtige Dokument wurde sichergestellt und dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Er blieb mangels Haftgründen auf freiem Fuß.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Hamburger Polizei wird auch zukünftig Geschwindigkeitsmessungen durchführen, um die Sicherheit auf Hamburgs Straßen zu erhöhen.

