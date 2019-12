Polizei Hamburg

POL-HH: 191226-4. Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich und zwei schwerverletzten Personen in Hamburg-Waltershof

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 26.12.2019, 02:10 Uhr Unfallort: Hamburg-Waltershof, An der alten Süderelbe

Letzte Nacht kam es in Hamburg-Waltershof zu einem Verkehrsunfall, bei dem alle drei Insassen des verunglückten Fahrzeugs schwer verletzt wurden. Eine 20-Jährige schwebt in Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 25-jährige Deutsche mit seinen beiden 20-jährigen Mitfahrerinnen mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit die Straße "An der alten Süderelbe" in Richtung stadtauswärts. In einer leichten Linkskurve kam der Mercedes CLS AMG nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Betonpoller und die Leitplanke. Durch den Aufprall wurden Fahrer und Beifahrerin schwer, die Frau auf der Rücksitzbank lebensgefährlich verletzt. Alle drei Personen wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Am verunfallten Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich abgeleitet.

Der Verkehrsunfalldienst Ost (VD 3) übernahm die weiteren Ermittlungen, die derzeit noch andauern.

